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شكرا لقرائتكم خبر عن 23 لاعبا فى قائمة الاتحاد السكندري استعدادا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، اختيار 23 لاعبا للدخول معسكر مغلق استعدادا لمباراة سموحة المقرر لها اليوم السبت على استاد الإسكندرية فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.
قائمة الفريق ضمت: محمد صبحى وصبحى سليمان ودايمون لوى وعمار حمدى ومحمود رزق وهشام صلاح، ومحمد عطوة وسيد سالم وصبرى رحيل وعمر الميدانى وعادل نيمار، وأحمد نبيل مانجا وخالد الغندور وفوزى الحناوى وعبد الغنى محمد وعبد السميع إبراهيم، وأحمد راشد، حسام عاشور وإيمانويل أوكوى ورزاق سيسيه وروماريو وخالد قمر، وعمرو خليل.
وحذر حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، لاعبيه من انتفاضة الأهلي قبل مواجهة الفريقين المقرر لها الخميس وقال العميد للاعبيه، أن الأهلي بات يملك دوافع مضاعفة للقتال أمام الاتحاد السكندري في مباراة الخميس، بعد السقوط المفاجئ أمام الغول في ملعب المحلة.
وأكد المدير الفني لوعيم الثغر، للاعبيه، أن الفرق الكبيرة مثل الأهلي لا تتقبل الهزيمة في مباراتين متتاليتين، ما سجعل المباراة المقبلة لفريقه صعبة بسبب حماس لاعبي الأهلي ورغبتهم في مصالحة جماهيرهم.
وأبلغ العميد لاعبي الاتحاد السكندري، أنهم بامكانهم الفوز على الأهلي في حال تحلوا بالهدوء وأكبر قدر من التركيز لانهاء الهجمات مع استغلال أنصاف الفرص، حيث سيكون فريق الأهلي مندفع للهجوم بشكل مبالغ فيه، ما يفتح أمامهم المساحات لاختراق دفاع الفريق الأحمر.