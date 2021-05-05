شكرا لقرائتكم خبر عن 23 لاعبا فى قائمة الاتحاد السكندري استعدادا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، اختيار 23 لاعبا للدخول معسكر مغلق استعدادا لمباراة سموحة المقرر لها اليوم السبت على استاد الإسكندرية فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

قائمة الفريق ضمت: محمد صبحى وصبحى سليمان ودايمون لوى وعمار حمدى ومحمود رزق وهشام صلاح، ومحمد عطوة وسيد سالم وصبرى رحيل وعمر الميدانى وعادل نيمار، وأحمد نبيل مانجا وخالد الغندور وفوزى الحناوى وعبد الغنى محمد وعبد السميع إبراهيم، وأحمد راشد، حسام عاشور وإيمانويل أوكوى ورزاق سيسيه وروماريو وخالد قمر، وعمرو خليل.



