شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتعادل مع الجونة 1 - 1 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلى والجونة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء اليوم، الأربعاء، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

تقدم فخر الدين بن يوسف للإسماعيلي في الدقيقة العاشرة من زمن المباراة، قبل أن يتعادل عمرو السعداوي للجونة في الدقيقة 23.

وطالب لاعبو الجونة بضربة جزاء لصالح عمرو السعداوي في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، لكن الحكم أحمد الغندور لجأ لتقنية الفار، ليقرر عدم أحقية الفريق الساحلي في ضربة جزاء.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالآتي: في حراسة المرمى: محمد فوزي، وفي خط الدفاع : مروان الصحراوي، محمد عمار، محمد هاشم، عبد الله جمعة، وفي خط الوسط : محمد حسن، عماد حمدي، محمد صادق، أحمد مدبولي، فخر الدين بن يوسف، وفي خط الهجوم شكري نجيب.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي: حارس المرمى: إسلام طارق، وفي لدفاع: جوزيف نجويم - محمد نجيب - سعداوي- محمود الجزار، وفي وسط الملعب: أحمد عامر - سيرج أكا - نور السيد - محمود شبراوي، والهجوم: كريم الطيب، وعموري.