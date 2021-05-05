شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعلن جاهزيته لمواجهة الزمالك: "رجالة الموج الأزرق جاهزين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد نادي سموحة، لمواجهة قوية أمام نجوم الزمالك فى المباراة المقرر لها غدا على ستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الممتاز، ويدخل سموحة المباراة متسلحا بجميع لاعبيه، ونشر الحساب الرسمي لسموحه على "تويتر" قائمة لاعبي سموحه لمواجهة الأبيض وعلق قائلا: "الرجالـة جاهزيـــن.. قائمة الموج الأزرق لمواجهة الزمالك".



سموحه على تويتر

واستقر أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة على قائمة لاعبين تضم 20 لاعبا استعدادا للسفر إلى القاهرة والدخول في معسكر مغلق لملاقاة الزمالك في بطولة الدورى المصرى الممتاز فى المباراة المقرر لها غدا على ستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الـ 20.



قائمة سموحة

وجاءت القائمة فريق سموحة لتضم كل من الهانى سليمان و محمد أشرف و محمود عزت و محمود البدرى و رجب نبيل و أطهر الطاهر و محمود معاذ و شريف رضا و محمد كناريا و محمد ليله و محمود حليمو و مصطفى فتحى و رفيق كابو و عبد الكبير الوادى ومحمد رزق محمد نادى وأحمد عبد القادر وعرفة السيد وديريك نسينامبى وعلى زكى.

ويغيب عن اللقاء كل من عمر صلاح ومحمد شكرى وأحمد جمال ومحمد عبد المنعم للاصابة ومحمد حمص للايقاف وعلى غزال لأسباب فنية، وحسام حسن للرحيل للإعارة فى ليبيا.

فيما يرسم الفرنسى باتريس كاريترون المدير للزمالك، خطة مواجهة نظيره سموحة، خلال التدريبات الجماعية التى تقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، والتى سيحدد بناءً عليها الخواجة الفرنسى تشكيل فريقه وخطة لعب المباراة.

وتسلم كاريترون تقرير عن فريق سموحة كشف خلاله مفاتيح اللعب ونقاط الضعف فى الفريق السكندرى، من أجل تحديد خطة اللعب وكيفية استغلال الثغرات والعمل على غلق المساحات أمام العناصر التى تمثل الخطورة على مرمى الأبيض.