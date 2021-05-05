شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى البنك الأهلي: الروح القتالية تقودنا لعبور المرحلة الحرجة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، أنه يثق في قدرات لاعبى فريقه والجهاز الفني بقيادة خالد جلال فى عبور الفترة الحرجة، وتحقيق الفوز في المباريات القادمة في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وأوضح أشرف نصار، خلال تصريحات صحفية، أن بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم صعبة للغاية، بسبب قوة المنافسة بين الفرق، مضيفا: "ولكن لدى الثقة في لاعبينا بعبور هذه المحطات الصعبة، والروح القتالية التي ظهرت على اللاعبين أثناء لقاء الإنتاج الحربى تعطى ثقة كبيرة فى تحقيق الكثير والتقدم لمكانة تليق بالبنك الأهلى، ولن يعود للماضى، فالأداء سيزيد من مباراة إلى أخرى".

ويلتقى فريق البنك الأهلى الإسماعيلى ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها يوم 10 من الشهر الجارى والتى ستقام على ملعب بتروسبورت.

وحقق فريق البنك الأهلي فوزًا على الإنتاج الحربي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب الأهلي والسلام، ضمن فعاليات الجولة الـ20 من عمر الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 62.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق البنك الأهلى إلى 18 نقطة محتلا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز، بينما توقف رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة 12 محتلا المركز الأخير.