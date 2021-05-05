شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون لا يعرف الهزيمة أو الفوز أمام سموحة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لمواجهة نظيره سموحة، فى التاسعة والنصف مساء غد الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز.

وتقابل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، مع سموحة مرتين في بطولة الدوري المصري الممتاز، خلال ولايته الأولى، ولم يتعرض الزمالك فى تلك المواجهتين للخسارة، كما أنه لم يحقق الفوز.

وتعادل الزمالك أمام سموحة في المواجهتين، حيث كان اللقاء الأول في الجولة التاسعة من بطولة الدوري بالموسم الماضي وانتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وكانت المواجهة الثانية في الدور الثاني وانتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، حيث سجل للزمالك في هذه المباراة مصطفى محمد وكاسونجو كابونجو وحسام حسن لاعب سموحة بالخطأ في مرماه.

وتعد نتيجة 3-0 هي الأكبر في تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة، وهو ما استعرضه موقع الزمالك الرسمى، حيث فاز الأبيض على نظيره السكندري بثلاثية نظيفة في الدور الثاني لموسم 2010- 2011، وحملت الأهداف توقيع كل من أحمد جعفر وحسين ياسر وشيكابالا في المباراة التي أقيمت يوم 15 مايو 2011.

وفاز الفريق في لقاء الدور الأول للموسم ذاته بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل أهداف القلعة البيضاء كل من هانى سعيد وحسين ياسر ومحمود فتح الله وسجل للفريق السكندرى أحمد بلال.

كما سبق وحقق سموحة الفوز على الزمالك بنتيجة 3 / 0 فى موسم 2017، وسجل الأهداف حينها محمد حمدى، ومحمود عبد العزيز، وباتريك مالو.

وتعد مواجهة الفريقين في الدور الثاني للموسم الماضي الأكثر تهديفا، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما. ويحتل الفريق صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، في حين يأتي الفريق السكندري في المركز السادس برصيد 28 نقطة.