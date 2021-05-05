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حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 5 مايو 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 5 مايو 2021 الكثير من الأخبار والأحداث المهمة، منها وفاة مدحت فقوسة نجم بورسعيد السابق، وإعلان اتحاد الكرة موعد مباريات القسم الثانى المتبقية، بالإضافة إلى عقد اجتماع طارئ فى الأهلى يوم الجمعة المقبل.

اجتماع طارئ لمجلس ادارة الاهلى يوم الحمعة

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي الدعوة لكل أعضاء المجلس من أجل الإجتماع في الثانية ظهرًا بعد غدًا الجمعة لمناقشة العديد من الموضوعات التي طرأت على الساحه الرياضية مؤخرًا.

كاف يُحدد موعد وحكام مباراة بيراميدز وأنيمبا النيجيرى بالكونفدرالية

تلقى نادي بيراميدز خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وطاقم حكام مباراة بيراميدز وأنيمبا النيجيري في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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