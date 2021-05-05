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حسام عاشور ضمن قائمة الاتحاد السكندي لمواجهة الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:


أعلن حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري قائمة الفريق لمباراته المقبلة أمام النادي الأهلي.

ويستضيف الاتحاد السكندري نظيره الأهلي ضمن مباريات الجولة الـ20 لمسابقة الدوري.

وجاءت قائمة الاتحاد على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي، صبحي سليمان، عمرو خليل.

الدفاع: داميون لوي، محمود رزق، السيد سالم، هشام صلاح، صبري رحيل.

الوسط: أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، فوزي الحناوي، عبد الغني محمد، عبد السميع سيمو، مروان عطية، رزاق سيسيه، عمار حمدي، حسام عاشور، عمرو الميداني.

الهجوم: أحمد راشد، إيمانويل أوكوي، محمد الصباحي، روماريو ويليامز، خالد قمر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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