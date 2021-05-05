إلى نهائي أوروبا.. تشيلسي 2-0 ريال مدريد.. ماونت يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

تأهل نادي تشيلسي الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما أقصى نظيره ريال مدريد الإسباني من البطولة.

وحقق تشيلسي فوزا على ريال مدريد بهدفين دون رد، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن تعادلا ذهابا بنتيجة (1-1).

وحجز النادي الإنجليزي مقعده في النهائي، بعدما تفوق على النادي الملكي بنتيجة (3-1) في نتيجة اللقائين.

وافتتح تيمو فيرنر أهداف اللقاء في الدقيقة 28 من عمر اللقاء، قبل أن يقضي ماسون ماونت على أحلام عودة ريال مدريد، بهدف في الدقيقة 85.

وسيلتقي تشيلسي بنظيره مانشستر سيتي في نهائي إنجليزي خالص بنكهة أوروبية في الـ29 من مايو الجاري في إسطنبول بتركيا.

تفاصيل المباراة

بعد دقائق من محاولات السيطرة لكل فريق، أتى روديجر من الخط الخلفي لتشيلسي ليتقدم ويسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء وسدد كرة تصدى لها تيبو كروتوا، ثم استمرت الهجمة واخترق ماسون موت وسدد كرة أخرى أبعدها حارس الريال مجددًا.

وبعد دقائق كانت فيها الخطورة بين أقدام أصحاب الأرض، ظهر ريال مدريد من جديد لتهديد مرمى تشيلسي بتصويبة من خارج منطقة الجزاء أمسكها ميندي حارس مرمى البلوز.

وألغى قرار الحكم المساعد هدف لصالح تيمو فيرنر في الدقيقة 18 من عمر المباراة بداعي التسلل بعدما لعب له بن شيلويل كرة متقنة عرضية أرضية أسكنها الألماني في الشباك الإسبانية لكن لم يكن في الوضعية الصحيحة متجاوزًا زميله أثناء لعب الكرة.

وكاد كريم بنزيما أن يغدر بتشيلسي بعد دقائق من السيطرة وأتى الفرنسي في الدقيقة 26 وسدد كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء حولها ميندي إلى ركنية بأطراف الأصابع.

وتقدم تيمو فيرنر لصالح تشيلسي في الدقيقة 28 بعد هجمة منظمة لعبها كانتي إلى كاي هافرتز ليواجه كروتوا ويسدد كرة ارتدت من العرضة أمام الألماني والمرمى خالي ليسكنها الشباك بالرأس.

وعاد ميندي لينقذ تشيلسي من جديد في الدقيقة 36 ومجددًا من مخاطر بنزيما الذي استقبل تمريرة برأسية رائعة أبعدها حارس البلوز بأطراف الأصابع.

وبدأ كاي هافرتز الشوط الثاني بكرة رائعة في الدقيقة 47 بعدما استقبل عرضية من الجانب الأيمن برأسية رائعة ارتطمت بالعارضة وسط مشاهدة من تيبو كورتوا الذي لم يكن يمتلك المقدرة على التعامل معها.

وحافظ فالفيردي على النتيجة في الدقيقة 66 بعدما أبعد تسديدة من كانتي الذي كان منفردًا بالمرمى ليبقى اللاعب البديل على آمال الريال في اللقاء.

وأطلق ماسون ماونت رصاصة الرحمة على ريال مدريد في الدقيقة 85 بعدما أحرز الهدف الثاني حيث استقبل تمريرة أرضية من بولسيتش بتسديدة مباشرة في المرمى.