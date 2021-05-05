مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في بث مباشر

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي، في قمة مباريات اليوم الاربعاء، لحساب إياب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا 2021.

يستضيف ملعب ستامفورد بريدج قمة مباريات اليوم الاربعاء 5 مايو 2021 بين ريال مدريد وتشيلسي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وتشيلسي في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

انتهى اللقاء الأول بالتعادل الإيجابي 1/1 على ملعب ألفريدو دي ستيفانو الأسبوع الماضي، ليقترب تشيلسي من بلوغ النهائي للمرة الثالثة في تاريخه.

وسيتوجب على تشيلسي الخروج متعادلاً من دون أهداف في مباراة الإياب أو تحقيق الفوز بأي نتيجة لتحقيق التأهل على حساب النادي الملكي، ومواجهة مانشستر سيتي في نهائي ملعب أتاتورك.

وينقل بث مباشر مباراة ريال مدريد وتشيلسي على قناة بي إن سبورتس HD1 بريميم، بالاضافة إلى قناة بين سبورت 4 بصوت المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف.

وستنقل كذلك على قناة سكاي سبورت فوتبول إيطاليا، وتيليكوم سبورت 1 الرومانية، وبين سبورت التركية، وسوبر سبورت بريميرليج، وقناة BT sport 2 البريطانية.

حكم مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي

يُدير المباراة الحكم الدولي الإيطالي “دانيلي أورساتو” صاحب ال 45 عامًا، بعدما نجح في إدارة مباراة إياب ربع النهائي بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، والمنتهية بفوز العملاق البافاري بهدف دون رد يوم 13 ابريل الماضي.

وأدار دانيلي أورساتو قمة الجولة 31 من الدوري الايطالي بين اتلانتا ويوفنتوس التي شهدت سقوط اليوفي بهدف دون رد، وبعدها بأسبوع أدار قمة الجولة 33 بين لاتسيو وميلان، المنتهية بفوز عريض لنسور روما بثلاثية نظيفة.

وكانت آخر بطاقة حمراء أشهرها دانيلي أورساتو هذا الموسم، من نصيب مدافع أتلتيكو مدريد “سافيتش” في الدقيقة 82 من مباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي شهدت تفوق تشيلسي على الأتلتي بهدفين دون رد بملعب ستامفورد بريدج.

تشيلسي 1-0 ريال مدريد

ملعب ستامفورد بريدج (غرب لندن- انجلترا)

دوري ابطال اوروبا (إياب نصف النهائي)

جارية الآن

تشكيلة ريال مدريد اليوم: كورتوا – ميندي – راموس – ميليتاو – ناتشو – توني كروس – كاسيميرو – مودريتش – إدين هازارد – فينسيوس جونيور – كريم بنزيمة.

تشكيلة تشيلسي اليوم: إدوار ميندي – روديجير – تياجو سيلفا – كريستينسين – جورجينيو – أثبيلكويتا – بنجامين تشيلويل – نجول كانتي – ماسون مونت – كاي هافيرتز – تيمو فيرنر.

الشوط الأول

10″ تصويبة بعيدة المدى من توني كروس ذهبت سهلة في يد حارس تشيلسي ميدني.

12″ تصويبة قوية للغاية من نجولو كانتي يتصدى لها كورتوا لترتد إلى ماسون مونت الذي مرر عرضية بالقدم اليسرى ليبعدها كورتوا بالقدم إلى ركنية.

14″ بطاقة صفراء للاعب وسط تشيلسي جورجينيو

17″ تسديدة من لوكا مودريتش على حدود منطقة الجزاء، تذهب سهلة في يد حارس تشيلسي

18″ هدف ملغي لمهاجم تشيلسي تيمو فيرنر بداعي التسلل لحظة تلقيه تمريرة عرضية من بن تشيلويل داخل صندوق العمليات

26″ أووووووووه…أخطر فرصة في المباراة، حارس تشيلسي ميندي يُبعد تسديدة مقوسة في ارتفاع قاتل من كريم بنزيمة إلى ركلة ركنية..

28″ جوووووووول…تشيلسي يسجل الهدف الأول 1/صفر برأسية من تيمو فيرنر بعد متابعة مثالية لتسديدة مواطنه كاي هافيرتز التي ارتطمت في العارضة بعد خروج كورتوا لغلق زوايا التسديد.

35″ أوووووووه…رأسية نموذجية من كريم بنزيمة داخل منطقة الجزاء، وضعها من فوق الحارس إدوار ميندي الذي قفز وأزاحها بأطراف أصابعه إلى ركنية.

36″ بطاقة صفراء لمدافع ريال مدريد “سيرخيو راموس”.

39″ بطاقة صفراء لمدافع تشيلسي “كريستينسين”.

45″ صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي 1/صفر.

الشوط الثاني

46″ صافرة بداية الشوط الثاني.

47″ أووووووووووه…العارضة تُبعد الهدف الثاني لفريق تشيلسي بعد رأسية نموذجية من كاي هافيرتز غير المحظوظ اليوم، هذه ثاني كرة ترتطم في العارضة له.

54″ أوووووووووه…إنفراد صريح لماسون مونت بحارس مرمى ريال مدريد بعد حصوله على تمريرة بينية مذهلة من تيمو فيرنر.. لكن مونت سدد الكرة فوق العارضة بعيدة لحظة تقدم كورتوا لغلق زوايا التصويب.

55″ هل يندم تشيلسي على هذه الفرص السهلة؟

55″ بن تشيلويل يفلت من الحصول على بطاقة صفراء من الحكم الايطالي

59″ كورة!!!!!!!!!!!! كاي هافيرتز ينفرد تمامًا وبشكل أوضح بالحارس تيبو كورتوا، لكنه يسدد بلامبالاة غريبة ، ليتصدي كورتوا بالساق اليمنى على طريقة حراس كرة اليد.. ليبعدها عن منطقة جزاء ريال مدريد. تشيلسي يتفنن في إهدار الفرص السهلة مع مطلع هذا الشوط، والريال يفلت من هزيمة كارثية.

كاي هافيرتز ينفرد تمامًا وبشكل أوضح بالحارس تيبو كورتوا، لكنه يسدد بلامبالاة غريبة ، ليتصدي كورتوا بالساق اليمنى على طريقة حراس كرة اليد.. ليبعدها عن منطقة جزاء ريال مدريد. تشيلسي يتفنن في إهدار الفرص السهلة مع مطلع هذا الشوط، والريال يفلت من هزيمة كارثية. 62″ مدافع ريال مدريد ناتشو فيرنانديز يتحصل على بطاقة صفراء .

63″ تغييران في ريال مدريد بنزول فالفيردي وماركو أسينسيو بدلاً من فيرلان ميندي وفينسيوس جونيور.

67″ أول تغييرات في تشيلسي بنزول كريستيان بوليسيتش بدلاً من تيمو فيرنر.

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