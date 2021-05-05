فيديو | مشاهدة اهداف مباراة تشيلسي وريال مدريد في دوري ابطال اوروبا

شاهد فيديو اهداف مباراة مباراة تشيلسي وريال مدريد، في قمة مباريات اليوم الاربعاء، لحساب إياب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا 2021.

سجل تشيلسي الهدف الأول فى الدقيقة 28 برأسية من تيمو فيرنر بعد متابعة مثالية لتسديدة مواطنه كاي هافيرتز التي ارتطمت في العارضة بعد خروج كورتوا لغلق زوايا التسديد.

يستضيف ملعب ستامفورد بريدج قمة مباريات اليوم الاربعاء 5 مايو 2021 بين ريال مدريد وتشيلسي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

انتهى اللقاء الأول بالتعادل الإيجابي 1/1 على ملعب ألفريدو دي ستيفانو الأسبوع الماضي، ليقترب تشيلسي من بلوغ النهائي للمرة الثالثة في تاريخه.

وسيتوجب على تشيلسي الخروج متعادلاً من دون أهداف في مباراة الإياب أو تحقيق الفوز بأي نتيجة لتحقيق التأهل على حساب النادي الملكي، ومواجهة مانشستر سيتي في نهائي ملعب أتاتورك.