فيديو | مشاهدة اهداف مباراة النصر والفيصلي في الدوري السعودي

شاهد فيديو اهداف مباراة النصر والفيصلي فى الدوري السعودي، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 5 مايو 2021، لحساب الجولة 26، والتي يستضيفها ملعب مرسول بارك بمدينة الرياض.

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم إعادة جدولة مباراة النصر والفيصلي من تاريخ 16 أبريل الماضي إلى تاريخ 5 مايو 2021 بسبب انشغال النصر بمباريات دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

وتمكن النصر من انتزاع بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا بعد منافسة نارية مع السد القطري وفولاذ خوزستان الإيراني والوحدات الأردني.

ولم يخسر النصر سوى مرة واحدة أمام الوحدات الأردني في الجولة الخامسة، ما صَعب عليه المأمورية في الجولة الأخيرة التي شهدت فوزه على السد بهدفين لهدف.

ولدى النصر رغبة جامحة في رد اعتباره أمام الفيصلي الذي تسبب في تدمير موسم الفريق عن طريق إقصاءه من منافسات كأس ملك السعودية مطلع شهر أبريل الماضي.

وفاز الفيصلي في تلك المباراة على النصر بهدف دون رد سجله “تافاريس” في الدقيقة 81 من ركلة جزاء، علمًا بأن الفيصلي لعب لمدة 90 دقيقة بـ 10 لاعبين بعد طرد لاعبه “روسي” في الدقائق العشر الأولى من اللقاء.

وترجع آخر مواجهة جمعت الفيصلي والنصر في الدوري المحلي إلى تاريخ 31 ديسمبر 2020 وانتهت بفوز النصر 2/3، وسجل ثلاثية النصر آنذاك نور الدين أمرابط وسلطان الغنام والغامدي.