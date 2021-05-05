باسم مرسي وفوافي يقودان هجوم المقاصة أمام طلائع الجيش

شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسي وفوافي يقودان هجوم المقاصة أمام طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن محمد عظيمة المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة تشكيل فريقه لمباراة طلائع الجيش، المقرر انطلاقها في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ20 للدوري.
وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:
حراسة المرمى: محمود حمدي
الدفاع: عصام صبحي وأسامة العزب وأحمد صبيحة ومحمد دسوقي
خط الوسط: محمد مخلوف وخالد أوتشو وهشام محمد وعبدالله مجدي
الهجوم: باولن فوافي وباسم مرسي
ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد كوكو وأحمد مودي وعاصم سعيد ومصطفى شبيطة وأحمد متعب وسعيد الونش وأحمد عادل «ميسي» وصلاح عاشور وأحمد أمين أوفا.