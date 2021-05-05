شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسي وفوافي يقودان هجوم المقاصة أمام طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن محمد عظيمة المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة تشكيل فريقه لمباراة طلائع الجيش، المقرر انطلاقها في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ20 للدوري.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: عصام صبحي وأسامة العزب وأحمد صبيحة ومحمد دسوقي

خط الوسط: محمد مخلوف وخالد أوتشو وهشام محمد وعبدالله مجدي

الهجوم: باولن فوافي وباسم مرسي

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد كوكو وأحمد مودي وعاصم سعيد ومصطفى شبيطة وأحمد متعب وسعيد الونش وأحمد عادل «ميسي» وصلاح عاشور وأحمد أمين أوفا.