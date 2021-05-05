شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يفاوض محمد صلاح لتعويض غياب مبابي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية، إن مسؤولي باريس سان جيرمان يرون في التعاقد مع محمد صلاح حلاً مثالياً لتعويض الرحيل المحتمل للفرنسي كيليان مبابي.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن مبابي اقترب من حسم قراره بالرحيل عن نادي العاصمة بنهاية الموسم الحالي وذلك بعد تلقيه عددا من العروض المميزة يأتي في مقدمتها ريال مدريد.

وجاءت فكرة التعاقد مع محمد صلاح نظراً لصعوبة ضم البدائل المتاحة (ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو) بسبب الرواتب المرتفعة مادياً وتراجع المستوى البدني بسبب التقدم في العمر.

الصحيفة تؤكد أن المدرب الأرجنتيني بوكيتينو يؤيد إتمام الصفقة بسبب حاجته ليساري هجومي في الجهة اليمني للفريق فضلاً عن قدرة صلاح على إنهاء الهجمات بشكل جيد وتحقيق معدل تهديفي عال.

عامل آخر يقرب محمد صلاح من العاصمة باريس، وهو رغبة رئيس النادي القطري في التعاقد مع نجم عربي مسلم يخطف الأضواء ويكون واجهة كروية في الملاعب الأوروبية وهو ما فشل في تحقيقه سابقاً مع اللاعب سمير نصري.

وعلى الجانب الآخر، لا تبدو صعوبة في رحيل محمد صلاح عن صفوف فريقه الحالي، فإدارة ليفربول لم تُظهر أهمية أو رغبة حقيقية في مسألة تجديد التعاقد حتى الآن واللاعب يشعر بالإحباط بسبب مستوى الريدز خلال الموسم الحالي وصعوبة المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

يذكر أن باريس سان جيرمان ودع نصف نهائي الشامبيوزليج على يد مانشستر سيتي بعد خسارة في مجموع اللقاءين بنتيجة 4-1 كما أنه يحتل وصافة الدوري الفرنسي برصيد 75 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن ليل المتصدر.