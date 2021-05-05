شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر مشاهدة تشيلسي ضد ريال مدريد .. لحظة بلحظة (الشوط الأول) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضبف فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء 5-5-2021 على ملعب ستامفورد بريدج في إطار إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري ابطال أوروبا في موسمها الحالي.

حراسة المرمى: ميندي

الدفاع: كريستينسن - تياجو سيلفا - روديجير

الوسط: أزبيليكويتا - كانتي - تشيلويل - جورجينهو

الهجوم: هافيرتز - ماونت - فيرنر

ويجلس على مقاعد البدلاء: كاباليرو - كيبا - ألونسو - إيمرسون - جايمس - زوما - جيلمور - هودسون اودوي - بوليسيتش - زياش - أبراهام - جيرو

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: ناتشو- ميليتاو- راموس- ميندي

الوسط: مودريتش- كاسيميرو- كروس

الهجوم: فينيسيوس جونيور- هازارد- بنزيما

وعلى مقاعد البدلاء: أسينسيو- مارسيلو- لونين- فالفيردي- أودريوزولا- إيسكو- دياز

أبرز أحداث اللقاء:

بداية المباراة

د10: تسديدة صاروخية من روديجير يتصدى لها كورتوا ببراعة

د13: كارت أصفر لجورجينهو بعد تدخل عنيف على هازارد

د17: فيرنر يسجل هدفا لتشيلسي وحكم المباراة يلغيه بداعي التسلل