شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر مشاهدة تشيلسي ضد ريال مدريد .. لحظة بلحظة (الشوط الأول) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضبف فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء 5-5-2021 على ملعب ستامفورد بريدج في إطار إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري ابطال أوروبا في موسمها الحالي.
حراسة المرمى: ميندي
الدفاع: كريستينسن - تياجو سيلفا - روديجير
الوسط: أزبيليكويتا - كانتي - تشيلويل - جورجينهو
الهجوم: هافيرتز - ماونت - فيرنر
ويجلس على مقاعد البدلاء: كاباليرو - كيبا - ألونسو - إيمرسون - جايمس - زوما - جيلمور - هودسون اودوي - بوليسيتش - زياش - أبراهام - جيرو
حراسة المرمى: كورتوا
الدفاع: ناتشو- ميليتاو- راموس- ميندي
الوسط: مودريتش- كاسيميرو- كروس
الهجوم: فينيسيوس جونيور- هازارد- بنزيما
وعلى مقاعد البدلاء: أسينسيو- مارسيلو- لونين- فالفيردي- أودريوزولا- إيسكو- دياز
أبرز أحداث اللقاء:
بداية المباراة
د10: تسديدة صاروخية من روديجير يتصدى لها كورتوا ببراعة
د13: كارت أصفر لجورجينهو بعد تدخل عنيف على هازارد
د17: فيرنر يسجل هدفا لتشيلسي وحكم المباراة يلغيه بداعي التسلل