شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ينعي مدحت فقوسة ومحمود باجنيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينعي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بخالص التعازي وصادق المواساة وفاة الكابتن مدحت فقوسة نجم النادي المصري الأسبق، والمدير الفني الأسبق لمنتخب مصر العسكري.

كما ينعي وزير الشباب والرياضة وفاة الدكتور محمود باجنيد، أمين صندوق النادي الأهلي السابق الذي وافته المنية اليوم.

ويتقدم الوزير بخالص العزاء لأسرة الفقيدين، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.