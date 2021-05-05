شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقي مجموعة من أصحاب المبادرات الشبابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع مجموعة من شباب المحافظات وبعض أصحاب المبادرات الشبابية، اليوم الأربعاء، بديوان عام الوزارة، ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها الدكتور أشرف صبحي مع طوائف مختلفة من الشباب من مختلف المحافظات ومختلف الكيانات الشبابية، بما يسهم في تطوير المشروعات والبرامج والأنشطة الشبابية التي يتم تنفيذها من خلال الوزارة من واقع تطلعات ومتطلبات الشباب.

اطلع الدكتور أشرف صبحي، على المبادرات التي يرغب الشباب في تنفيذها من خلال وزارة الشباب والرياضة، وتضمنت المبادرات الشبابية التي تم استعراضها خلال اللقاء انشاء منصة حوارية تجمع بين شباب مصر للتحاور في كافة المقترحات والمبادرات التي تخدم المجتمع، بالإضافة إلى التنسيق لإقامة مؤتمر حواري للشباب المصري في الفترة المقبلة.

واستمع وزير الشباب والرياضة، لمقترحات الشباب وآرائهم، وناقش التحديات والمعوقات التي تواجههم، مؤكدًا أن الفترة الماضية شهدت عقد العديد من اللقاءات بالشباب المصري بكافة طوائفه للاستفادة من المبادرات الهادفة التي ستسهم في تنشيط العمل الشبابي وتحفز الشباب على المسئولية المجتمعية.

حضر اللقاء الدكتور يوسف ورداني مساعد الوزير، ومحمد حسن معاون الوزير لتطوير القدرات الشبابية، الدكتورة مرفت سيد أحمد مدير عام الإدارة العامة للقيادات الشبابية، وراندا البيطار مدير عام برلمان الطلائع والشباب بوزارة الشباب والرياضة.