شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل سيراميكا أمام المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ضياء السيد المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة المقاولون العرب، ضمن الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري العام

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - عبد الله محمود- أحمد محسن

خط الوسط: صالح جمعة - محمد إبراهيم - كوامي بونسو - ميدو جابر

خط الهجوم: شادي حسين - أحمد ياسر

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد جمال - ضياء قنديل - عاشور الأدهم - أحمد غنيم - فابريس نجاه - وينفول كوبينا - رجب عمران - طارق سامي - شريف دابو