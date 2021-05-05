شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا مدحت فقوسة.. محطات فى حياة فكاهى الكرة المصرية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء، مدحت فقوسة، نجم النادى المصرى الأسبق وقائد المنتخب العسكرى الحاصل على مونديال العالم العسكرى فى المغرب عام 1993، بعد صراع مع المرض.

ويعد مدحت فقوسة نجم النادى المصرى أحد أبرز المواهب الكروية فى الكرة المصرية والذى حققت على يديه مصر أول بطولة كأس العالم لكرة القدم العسكرية عام 1993، نشأ فقوسة بين أسرة كروية خدمت النادي المصري فترة طويلة من الزمن، وكان جده ثالث رئيس للمصرى فى تاريخه فى عام 1920، ولعب فقوسة للنادي المصري ونادي الطيران والنادي الأهلي.

ولد مدحت السيد فقوسة في مدينة بورسعيد في أول أبريل 1946، وأحب كرة القدم منذ نعومة أظافره ولعبها مع أقرانه في شوارع بورسعيد وعلي شاطئها، ويعود الفضل فى حبه للكرة إلى الأب الذى كان يلعب كرة القدم بالنادى المصرى وحصل علي الكأس السلطاني موسم 33/1934.

واشتهر مدحت فقوسة بخفة ظله وموافه الكوميدية سزاء عندما كان لاعباً أو مدرباً وهو ما جعله محط حب وإعجاب من قبل الجماهير التى لقبته بـ"فاكهة الكرة المصرية".