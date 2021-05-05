شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يرسم خطة مواجهة سموحة وتحذير للمدافعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرسم الفرنسى باتريس كاريترون المدير للزمالك، خطة مواجهة نظيره سموحة، خلال التدريبات الجماعية التى ستقام بعد قليل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، والتى سيحدد بناءًا عليها الخواجة الفرنسى تشكيل فريقه وخطة لعب المباراة.

وتسلم كاريترون تقرير عن فريق سموحة كشف خلاله مفاتيح اللعب ونقاط الضعف فى الفريق السكندرى، من أجل تحديد خطة اللعب وكيفية استغلال الثغرات والعمل على غلق المساحات أمام العناصر التى تمثل الخطورة على مرمى الأبيض.

وحذر كارتيرون مدافعى فريقه من "السرحان" أو ترك المساحة للاعبى سموحة، خاصة مصطفى فتحى وأحمد حمدى عبد القادر، نظرًا لكونهم أبرز العناصر التى تتميز بالمهارة فى فريق سموحة، ويستطيعون الاختراق بكل سهولة.

كما منح المدير الفنى للزمالك، بعض التعليمات لخط الهجوم، وبالتحديد أحمد سيد زيزو الذى حرص كارتيرون على عقد جلسة مطولة معه فى تدريب أمس، من أجل حث اللاعب على استعادة تركيزه والعمل على تقديم أفضل ما لديه داخل المستطيل الأخضر، خاصة بعدما أهدر فرصة هدف محقق للزمالك أمام مرمى بيراميدز فى المباراة الماضية.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة فى التاسعة والنصف مساء غدًا الخميس، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى.