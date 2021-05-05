الامارات | الرمادي: مباريات الأمتار الأخيرة تحتاج تركيز جميع اللاعبين

شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادي: مباريات الأمتار الأخيرة تحتاج تركيز جميع اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، ان "مباريات الأمتار الأخيرة من بطولة دوري الخليج العربي بحاجة إلى التركيز من جانب جميع اللاعبين لتحقيق النتائج الإيجابية التي تضمن بقاء البرتقالي في المحترفين".

وأضاف المدرب قبل مباراة الشارقة:"الفترة الحالية من عمر المسابقة تشهد ضغطاً في روزنامة الموسم، اذ أصبحنا مجبرين على اللعب كل ثلاثة أيام دون المزيد من الراحة، لقد خرجنا من مباراة قوية ضد الجزيرة، وسنلعب مباراة أخرى ضد الشارقة لا تقل قوة عن سابقتها، أريد فقط من اللاعبين أن يكون تركيزهم حاضراً طوال الـ90 دقيقة ونستمر كل فرصة تتاح لنا للفوز بالمباراة".

وأشار: "لم يكن لدينا الوقت الكاف لعلاج الأخطاء التي حدثت في مباراة الجزيرة، لكننا ركزنا بصورة أكبر على الإيجابيات وأنا على ثقة من أن فريقي سيظهر بالمستوى المأمول ونأمل أن يقف الحظ معنا في تلك المباراة بعد أن تخلى عنا ضد الجزيرة".

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