الامارات | مدرب خورفكان: مباراتنا مع الفجيرة مهمة لنا وللدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب خورفكان: مباراتنا مع الفجيرة مهمة لنا وللدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب خورفكان البرازيلي كايو زيناردي إن " مباراة الفجيرة الجمعة المقبل مهمة لنا وللمنافسة في الدوري". ويلتقي الفريقان في الجولة 25 من دوري الخليج العربي، حيث ضمن خورفكان البقاء، لكن الفجيرة يصارع من أجل البقاء مع عجمان.

وتابع كايو في المؤتمر الصحافي: المباراة مهمة جدا لكوننا نريد ان نحصل على نقاطها لنرفع رصيدنا من النقاط وهو هدف لنا لإنهاء الموسم برصيد عال من النقاط، وايضا نتيجة هذه المباراة ستكون مهمة لمنافسات الدوري. وأضاف: سعيد للفوز على فريق كبير مثل الوصل والوصول للنقطة 24 وهو جهد كبير يحسب للجميع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news