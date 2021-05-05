شكرا لقرائتكم خبر عن هازارد وراموس في تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني تشكيل فريقه في مواجهة تشيلسي في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ساتمفورد بريدج في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا في موسمها الحالي.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ألفريدو دي ستيفانو في إسبانيا قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، سجل للبلوز كريستسان بوليسيتش وتعادل للميرنجي كريم بنزيما، ويسعى الفريقين للتأهل للدور النهائي لمواجهة مانشستر سيتي الذي تأهل لهذا الدور بعدما أقصى باريس سان جيرمان في نصف النهائي.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: ناتشو- ميليتاو- راموس- ميندي

الوسط: مودريتش- كاسيميرو- كروس

الهجوم: فينيسيوس جونيور- هازارد- بنزيما

وعلى مقاعد البدلاء: أسينسيو- مارسيلو- لونين- فالفيردي- أودريوزولا- إيسكو- دياز