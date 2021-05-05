شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يواجه ريال مدريد بثلاثي هجومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي تشكيل فريقه في مواجهة ريال مدريد في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ساتمفورد بريدج في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا في موسمها الحالي.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ألفريدو دي ستيفانو في إسبانيا قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، سجل للبلوز كريستسان بوليسيتش وتعادل للميرنجي كريم بنزيما، ويسعى الفريقين للتأهل للدور النهائي لمواجهة مانشستر سيتي الذي تأهل لهذا الدور بعدما أقصى باريس سان جيرمان في نصف النهائي.

وجاء تشكيل تشيلسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: ميندي

الدفاع: كريستينسن - تياجو سيلفا - روديجير

الوسط: أزبيليكويتا - كانتي - تشيلويل - جورجينهو

الهجوم: هافيرتز - ماونت - فيرنر

ويجلس على مقاعد البدلاء: كاباليرو - كيبا - ألونسو - إيمرسون - جايمس - زوما - جيلمور - هودسون اودوي - بوليسيتش - زياش - أبراهام - جيرو