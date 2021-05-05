شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينافس ماني وجوتا على جائزة جديدة في ليفربول .. يمكنك التصويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل النجم محمد صلاح هداف منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، في قائمة مختصرة تضم 10 أهداف مرشحة للفوز بجائزة أفضل هدف في شهر أبريل لنادي ليفربول «هدف الشهر».

ودخل محمد صلاح القائمة بهدفه في شباك آرسنال في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» وانتهت بفوز ليفربول بثلاثة أهداف سجلهم محمد صلاح وديوجو جوتا هدفين، وهدفه في شباك نيوكاسل في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وجاءت الأهداف المرشحة على النحو التالي:

1- جوتا في آرسنال

2- محمد صلاح في آرسنال

3- بيك لاعب فريق ليفربول تحت 23 عاما في سباك برايتون

4- موور لاعبة فريق ليفربول للسيدات في شباك ليويس

5- أرنولد في شباك أستون فيلا

6- ولتمان لاعب فريق ليفربول تحت 18 عاما في شباك ليستر سيتي

7- كلاركسون لاعب فريق ليفربول تحت 23 عاما في شباك بلاكبيرن

8- ماني في شباك ليدز

9- محمد صلاح في شباك نيوكاسل

10- موسيالوسكي لاعب فريق ليفربول تحت 18 عاما في شباك أآرسنال

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ومن المقرر أن يقود محمد صلاح هجوم ليفربول في لقاء مهم في الدوري الإنجليزي وفي صراع الوصول إلى المربع الذهبي، ضد ساوثهامبتون يوم السبت 8/5/2021 عند الساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الأسبوع 35 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي سيقام على أرض ملعب أنفيلد.