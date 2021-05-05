شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عوامل تقرب كونتي من تدريب توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «corriere dello» الإيطالية أن الوقت الحالي يشهد مفاوضات متقدمة بين إدارة توتنهام والمدرب الإيطالي انطونيو كونتي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان.

وبالرغم من أن كونتي يعيش أوقات سعيدة في الملاعب الإيطالية بعد قيادة فريقه للتتويج بلقب الدوري لاول مرة منذ 11 عام، إلا أنه لا يمانع العودة إلى الأجواء الإنجيلزية مجدداً.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز العوامل التي تقرب كونتي من توتنهام

خطة إنتر ميلان المستقبلية

تتسم إدارة بطل الكالتشيو بالوضوح التام في النواحي المادية والوعود بالتعاقد مع أسماء بارزة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

حيث أبلغو كونتي بضرورة الاستمرار في الاعتماد على القوام الحالي للفريق خلال الموسم المقبل بسبب تراجع الموارد المالية وهو ما يقف حائلاً أمام عقد صفقات مميزة.

ويرى المدرب الإيطالي أن الخطة المستقبلية التي تتبناها الإدارة لن تقدم جديد على مستوى المنافسة في البطولة القارية (دوري أبطال أوروبا) فضلاً عن صعوبة الحفاظ على اللقب المحلي خلال النسخة المقبلة بسبب التعزيزات التي تقوم بها الفرق المختلفة وفي مقدمتهم ميلان ويوفنتوس فضلاً عن روما.

الوعود الإنجليزية

كونتي يشعر بتقدير كبير من إدارة توتنهام، لأنه سيمثل دور القائد في مشروع كبير يستهدف الارتقاء بمستوى الـ «سبيرز» فنياً والمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي بكل شراسة فضلاُ عن الألقاب المحلية الأخرى.

وتلقى كونتي تعهدات من الإدارة بالتعاقد مع الأسماء التي سيحددها خلال الفترة المقبلة مع المساندة طوال الموسم مهما كانت النتائج فضلاً عن توفير راتب شهري مميز.

العودة إلى البريميرليج

دائماً ما تقول الصحف الإيطالية أن كونتي يشعر بحنين كبير إلى الفترات التي عاشها مع تشيلسي في إنجلترا، ويأمل في العودة إلى هذه الأجواء مجدداً.

يذكر أن صاحب الـ51 عام تمكن من قيادة تشيلسي إلى تحقيق الدوري الإنجليزي بعد أن تعاقد معه الفريق في أبريل 2016 خلفاً للهولندي جوس هيدينك.