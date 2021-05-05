شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف نجمك.. عماد متعب.. أصغر لاعب يحصل على لقب هداف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "اعرف نجمك" معلومات يقدمها ”الخليج 365” بشكل يومى خلال شهر رمضان المبارك، عن نجوم مختلفة فى مجال كرة القدم، نجحوا فى خطف قلوب وعشاق الساحرة المستديرة بمستواهم داخل المستطيل الأخضر، وأخلاقهم التى ساهمت فى حب الجماهير، ونتناول فى قصة اليوم، أبرز معلومات عن عماد متعب مهاجم الأهلى والمنتخب الوطنى الأسبق .

ولد عماد متعب في 20 فبراير1983 في مدينة بلبيس محافظة الشرقية ، وبدأ مسيرته الكروية كلاعب بنادي بلبيس الرياضي حتى سن 12 سنة ثم انضم لناشئي الأهلي في سن 13 عاما ثم صعد للعب في الفريق الأول بالنادي الأهلي ، وتمت إعارته لمدة عام إلى الاتحاد السعودي انتهت بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي الخارجي وأعير مرة أخرى إلى نادي التعاون بداية عام 2018 .

حصل عماد متعب على لقب هداف الدوري موسم 2004/2005، برصيد 15 هدف، في أول مواسمه مع الفريق الأول، وهو أصغر لاعب يحصل على هذا اللقب في تاريخ الدوري المصري منذ بدايته.

ساهم عماد متعب مع زملائه في الفوز ببطولتي أفريقيا للأندية أبطال الدوري لعامين متتاليين، كان لأهدافه المؤثرة في مشوار البطولتين دور كبير في حصول الأهلي عليهما.

على الصعيد الدولي نجح متعب في إحراز العديد من الأهداف مع منتخب مصر الأول خاصة في المباريات الودية منذ تم تصعيده عن طريق حسن شحاته المدير الفني للمنتخب الأول (الذي يعتبر والده الروحي). وفي 14 نوفمبر 2009 سجل متعب هدف التأهل للمباراة الفاصلة بين مصر والجزائر في تصفيات كأس العالم 2010 في الدقيقة 95 لتتمكن مصر من الفوز على المنتخب الجزائري (2-0) وتتعادل معها في نقاط القوة.

عرف عماد متعب بأهدافه الحاسمة فى الدقائق +90 مع النادى الأهلى ولعل أهمها هدفه فى سيوى سبورت موسم 2015 فى نهائى الكونفيدرالية باستاد القاهرة وهو ما أهدى اللقب للمارد الأحمر ويمر بعدها اللعب بمرحلة صعبة يعلن اعتزال كرة القدم بعدها ويتجه للتحليل .