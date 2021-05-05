شكرا لقرائتكم خبر عن السداسية ووداع الكأس تمنحان الطلائع تأشيرة التفوق على المقاصة قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلاقى مصر المقاصة نظيره طلائع الجيش في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الفريق الفيومى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من انبى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الطلائع على أسوان بثلاثية دون رد في نفس الجولة.

ترتيب مصر المقاصة وطلائع الجيش فى جدول الدوري

ويحتل مصر المقاصة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 5 مباريات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل

فيما يحتل الطلائع المركز الثانى عشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

تاريخ مواجهات المقاصة وطلائع الجيش

تاريخيا، تواجه الفريقان فى 16 مباراة، حقق المقاصة الفوز في ثلاثة مباريات ، مقابل 5 انتصارات للطلائع، بينما حسم التعادل نتيجة 8 مباريات منها مباراتين تعادل سلبي.

سجل لاعبو المقاصة 14 هدفاً مقابل 18 لفريق الطلائع، سجل حسين حمدي أول أهداف المقاصة في مرمي الطلائع، بينما سجل دودزي أول أهداف الأخير في مرمي الفريق الفيومي في أول مباراة جمعت بين الفريقين يوم 2 ديسمبر 2010، وجاء عرفة السيد لاعب طلائع الجيش كهداف مواجهات الفريقين برصيد 4 أهداف.

وكانت أكبر نتيجة هى انتصار طلائع الجيش على المقاصة بنتيجة 6/1، موسم 2014/2015، بينما أكبر فوز للمقاصة برباعية نظيفة موسم 2017/2018.

وتعتبر نتيجة بهدف لكل منهما، هي الأكثر تكرارا في تاريخ مواجهات الفريقين، 6 مرات، وحافظ طلائع الجيش على شباكه نظيفة في 7 مباريات، مقابل 4 لمصر المقاصة.

التقى الفريقان فى الدور الاول لدوري الموسم الماضى باستاد السلام وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما، تقدم ميدو جابر للمقاصة، وتعادل عمرو جمال فى بداية الشوط الثاني، وأدار المباراة الحكم محمود عاشور.

والتقى الفريقان فى الدور الثانى لدوري الموسم الماضى فى 10 اكتوبر 2020 وانتهت بفوز الطلائع بهدف دون رد سجله كريم طارق.

وفى الدور الاول لدوري هذا الموسم فاز المقاصة على الطلائع بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم فى 22 ديسمبر 2020 على ستاد جهاز الرياضة بالجولة الثالثة للمسابقة ، سجل ثنائية المقاصة احمد مودى من ركلة جزاء وشيمس بيكلى ، وسجل هدف الطلائع عمرو جمال.

وبعيداً عن أرقام مواجهات الفريقين فى الدوري ، التقى الطلائع ومصر المقاصة فى 17 فبراير 2020 فى لقاء كان الاول كانتبينهم فى كأس مصر ، حيث نجح الطلائع فى خطف بطاقة التأهل لدور الثمانية بالفوز بهدف دون رد سجله كيفين موهيرى.

عظيمة يبحث عن الفوز الاول مع مصر المقاصة

ويفتش محمد عبد العظيم عظيمة المدير الفني لمصر المقاصة عن فوزه الأول مع الفريق بالدوري حيث حقق فوزاً وحيداً منذ توليه المسئولية الفنية للفريق الفيومى ولكن في بطولة الكأس على حساب سيراميكا ويطمح للعودة للانتصارات بالدوري لتعديل وضع المقاصة بالجدول

بسيونى يفتش عن مواصلة الانطلاقة الجيدة

في المقابل طالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع لاعبيه بمواصلة نتائجهم الجيدة بالمسابقة وتحقيق الانتصار الثالث على التوالي بعد الفوز على الجونة برباعية ثم أسوان بثلاثية مستفيداً بتألق نجومه أحمد سمير وعمرو جمال وناصر منسى.