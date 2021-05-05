شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يحشد قوته الضاربة فى معسكر مغلق استعدادا للزمالك واستمرار غياب غزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة على قائمة لاعبين تضم 20 لاعبا أستعدادا للسفر الى القاهرة والدخول في معسكر مغلق لملاقاة الزمالك في بطولة الدورى المصرى الممتاز فى المباراة المقرر لها غدا على ستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الـ 20 .

وجاءت القائمة فريق سموحة لتضم كل من الهانى سليمان و محمد أشرف و محمود عزت و محمود البدرى و رجب نبيل و أطهر الطاهر و محمود معاذ و شريف رضا و محمد كناريا و محمد ليله و محمود حليمو و مصطفى فتحى و رفيق كابو و عبد الكبير الوادى و محمد رزق و محمد نادى و أحمد عبد القادر و عرفه السيد و ديريك نسينامبى و على ذكى .

ويغيب عن اللقاء كل من عمر صلاح و محمد شكرى و أحمد جمال و محمد عبد المنعم للاصابة ومحمد حمص للايقاف وعلى غزال لأسباب فنية، وحسام حسن للرحيل للإعارة فى ليبيا .