شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ينعي مدحت فقوسة ومحمود باجنيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نعي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، الكابتن مدحت فقوسة نجم النادي المصري الأسبق، والمدير الفني الأسبق لمنتخب مصر العسكري الذى وافته المنية ظهر اليوم.

كما نعي وزير الشباب والرياضة وفاة الدكتور محمود باجنيد، أمين صندوق النادي الأهلي السابق الذي وافته المنية فى ساعة مبكرة من صباح اليوم اليوم.

وتقدم الوزير بخالص العزاء لأسرة الفقيدين، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.