شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد: عدم احترام الأهلي سر 6 - 1 التاريخية.. والأحمر فاوضنى 3 مرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى عبد الواحد السيد حارس مرمى نادي الزمالك التاريخي، أن اللاعب الذي يلعب بقميصي الأهلي والزمالك يفقد الهوية ويجد صعوبة في تصنيفه لدى الجماهير موضحا أنه تلقى عروض من الأهلي، حينما كان حارسا للزمالك، وكان قريبا من الأهلي في 3 مناسبات.

وأضاف السيد في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج أقر وأعترف، مع شوبير، على فضائية أون تايم سبورتس، اليوم: "كهربا اخطأ بشكل كبير حينما قرر الرحيل من الزمالك للأهلي، وأفضل لاعب جاء من الأهلي للزمالك عبر التاريخ هو جمال عبد الحميد".

وتابع نجم وحارس الزمالك السابق، سبب هزيمة الزمالك التاريخية أمام الأهلي 6/1، هو عدم احترام اوتوفيستر للمنافس، وقراراه الغريب بتغيير طريقة اللعب كان سبب الهزيمة، وأكثر حاجة زعلتني في أعتزال حازم إمام هتاف الجماهير "كفاية يا حازم".

وأوضح عبد الواحد السيد: "في أحدى مباريات القمة، أعتديت على عمرو الصفتي زميلي في الفريق بالضرب بسبب هدف فلافيو، واعتذرت له بعدها، لأن أنفعالي كان بسبب أننا أدربنا على لعبة الجون أسبوع كامل ".