شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الاولمبياد.. فريد سميكة يتوج بميداليتين بدورة أولمبية واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنا الأولمبياد هى سلسلة متواصلة خلال شهر رمضان عن الدورات الأولمبية السابقة وأهم المعلومات عن البعثات المصرية وتاريخ مشاركتها في الأولمبياد منذ انطلاقها وحتى الآن.

شاركت مصر فى الدورات الأولمبية للمرة الرابعة عام 1928 وكان ذلك فى اولمبياد امستردام ، ولم تكن البعثة المصرية قد حققت أى ميدالية فى النسخ السابقة التى شاركت فيها .

ونجح 4 لاعبين فى التتويج بأول الميداليات الأولمبية لمصر وذلك بعد 16 عاما من المشاركة الأولمبية وحققها كل من السيد نصير ذهبية رفع الاثقال فى الوزن الخفيف الثقبل وذهبية المصارعة إبراهيم مصطفى بالاضافة الى فضية فريد سميكة في منافسات المنصة ، وبرونزية الغطس ايضا عن طريق نفس اللاعب.

بعد انتهاء هذه الدورة الأولمبيةلم تحقق مصر اى ميدالية فى الأولمبياد خاصة وانها غابت عن المشاركة بدورة 1932 ، لتعود من جديد وتشارك فى اولمبياد 1936وتحرز 5 ميداليات متنوعة.