شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ لمجلس إدارة الأهلي يوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس إدارة النادي الأهلي الدعوة لكل أعضاء المجلس من أجل الإجتماع في الثانية ظهرًا بعد غدًا الجمعة لمناقشة العديد من الموضوعات التي طرأت على الساحه الرياضية مؤخرًا.

ويعيش الأهلى فترة اشتباكات مستمرة مع اتحاد الكرة بسبب ضغط المباريات ، واخطاء التحكيم فى المباريات والتى انتهت بايقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة واحالته للتحقيق .

و أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابًا لاتحاد كرة القدم تطلب فيه تعيين حكام أجانب من التصنيف الأول أوربيًا لجميع مباريات الأهلي المقبلة، وأن يتحمل النادي كافة التكاليف المالية، وذلك وفقًا للائحة المسابقات «المادة 110ج- في حالة طلب أي نادٍ تعيين حكام أجانب لأي مباراة مشارك فيها، ووافق الاتحاد على تلبية طلبه.. يلتزم هذا النادي بسداد تكاليف استدعاء الحكام وبدلات التحكيم والانتقالات والإقامة.. إلخ بالعملة الأجنبية قبل موعد المباراة بأسبوعين على الأقل. - المادة 111 : يتحمل الاتحاد تكاليف استقدام حكام أجانب للمباريات المهمة ذات الحساسية الجماهيرية لدواعي الأمن العام والتي يحددها مجلس إدارة الاتحاد». وفي حالة الرفض طالب النادي مسئولي اتحاد الكرة بإظهار الحقيقة للرأي العام، وإعلان الأسباب، خاصة أن الأهلي سوف يتحمل كل التكاليف المالية لذلك.. كما طلب الأهلي في خطابه استبيان الأمر عن التعنت الذي يلمسه الكثيرون . وهل الهدف منه دفع النادي للجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم لكشف الأخطاء غير المبررة سواء التحكيمية «الفجة» التي يتعرض لها، أو ما جاء من تعديلات وترتيبات في جدول المباريات دون مراعاة لمبدأ تكافؤ الفرص، خاصة أنه حتى الآن لم يتم الإعلان من جانب الاتحاد، لماذا بدأ الأهلي الدور الثاني للدوري دون أن يلعب مباراته المؤجلة مع أسوان من الدور الأول، ولماذا بدأ فعاليات الدور الثاني بمباراة غزل المحلة وليس مصر المقاصة كما حدث في الدور الأول.. وهو ما يترتب عليه أن يلعب فريق الأهلي مباراتين متتاليتين خارج القاهرة مع المحلة ثم الاتحاد في الإسكندرية قبل مباراة القمة، وقبل خوض مباراة الذهاب في دور الثمانية لدوري رابطة الأبطال والمحدد لها 15 مايو الجاري.. جاء ذلك عقب الأخطاء التحكيمية «الفجة» التي أرتكبها حكم مباراة الأهلي وغزل المحلة أمس، حيث تغاضى عن احتساب ضربة جزاء صحيحة لمحمد هاني لاعب الأهلي. كما تغاضى عن طرد مدافع غزل المحلة الذي قام بعرقلة محمد شريف، مهاجم الأهلي وهو منفرد بالمرمى. فضلًا عن إحراز المنافس لهدف الفوز من «فاول» غير صحيح بشهادة كل خبراء التحكيم.. وسرد الأهلي في خطابه بعض الأخطاء التحكيمية التي تركت ما هو أكبر من علامات الاستفهام، في الأسبوع الخامس للدوري، وعندما واجه فريق الأهلي منافسه وادي دجلة، تغاضى حكم المباراة عن احتساب ضربة جزاء صحيحة لمصلحة الأهلي الذي فقد نقطتين بتعادله في هذه المباراة، وفي الأسبوع السادس في مباراة سيراميكا كليوباترا قام حكم المباراة بإلغاء هدف صحيح لمهاجم الأهلي محمود كهربا، وفي الأسبوع الثامن في مباراة البنك الأهلي ألغى الحكم هدفا صحيحا أحرزه أيمن أشرف ويفقد الأهلي نقطتين بتعادله في هذا اللقاء.. وفي الأسبوع العاشر في مباراة بيراميدز ألغى الحكم هدفا صحيحا أحرزه والتر بواليا، ولم يحتسب ضربة جزاء لمصلحة مهاجم الأهلي محمد شريف. ويفقد الأهلي نقطتين بتعادله في هذه المباراة.. وتكررت نفس الأخطاء في مباراة المحلة.. وجاء في خطاب الأهلي أنه سبق أن خاطب اتحاد الكرة مرات عديدة بتاريخ (18ـ1، 27ـ1، 2ـ3، 11ـ4 -2021) للتحقيق في الأخطاء التحكيمية المتكررة بحق الأهلي، وضرورة إيجاد وقفة حيال هذا الأمر، وإرساء مبدأ العدالة، ولم يكن هناك أي رد من جانب الاتحاد.. كما تطرق خطاب اليوم إلى الشكوى من التعمد غير المبرر من وضع جدول مباريات مضغوط، وبشكل غير مسبوق للأهلي، حيث يخوض الفريق مباراة كل ثلاثة أيام الأمر الذي أسقط العديد من عناصره للإصابة والإرهاق البدني والذهني. وهو ما رآه الكثيرون عقابًا قاسيًا لفريق الأهلي على تمثيله المشرف للكرة المصرية في المحافل القارية، وفوزه بدوري الأبطال الموسم الماضي، ومشاركته في كأس العالم للأندية وإحراز الميدالية البرونزية.. هذا فضلًا عن الترتيب غير العادل لجدول المباريات، فقد كان من المفترض أن يخوض الأهلي مباراته أمام أسوان المتبقية من الدور الأول قبل أن نبدأ فعاليات الدور الثاني، لكن وجد نفسه يبدأ فعاليات الدور الثاني وبدلًا من مواجهة فريق مصر المقاصة في الجولة الأولى من هذا الدور، أسوة بما حدث في الدور الأول، قام الاتحاد بوضع مباراة غزل المحلة في الجولة الثانية بدلًا منها، وهو بالطبع خارج القاهرة، ثم تلاها مباراة الاتحاد السكندري، خارج القاهرة، كل هذا السفر والعناء قبل مباراة القمة، وخوض مباراة الذهاب في دور الثمانية لدوري الأبطال.