شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد: قولت لحسام حسن "الحضرى لن يلعب عليا فى الزمالك " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الواحد السيد حارس مرمى نادي الزمالك التاريخي، أنه لم ينتابه خوف من تعاقد الزمالك مع عصام الحضري الحارس الأسطوري للكرة المصرية قائلا: "قولت للحضري من أول يوم أنى هلعب ومش هقعد لحد، الحضري مكنش ينفع يلعب عليا، ومكنش يقدر يتحمل ظروف النادي من تأخر مستحقات وخلافه".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج أقر وأعترف، مع شوبير، على فضائية أون تايم سبورتس، اليوم: "الحضري اعترف بخطأه في انتقاله للزمالك، وشخصيا لم أحارب حارس جاء للقلعة البيضاء في وجودي، المنافسة كانت في التدريب فقط"..وتابع السيد: "حسام حسن هو صاحب فكرة التعاقد مع الحضري بالزمالك، وقبل نزول الحضري للتدريبات جلست مع العميد وابلغته أننى لن أتنازل عن مكاني لأحد".

وأوضح حارس الزمالك السابق، أنه تعرض لإصابات كثيرة ومتنوعة أثرت على بقائه في الملاعب لفترة أطول، بعض الحراس كانوا محظوظين بعدم التعرض لإصابة ما منحهم فرصة أكبر للاستمرار.

وختم السيد حديثه "قضيت 25 عاما في الزمالك، منهم 18 موسم بالفريق الأول، ولعبت 423 مباراة بقميص النادي، ومع كل ها التاريخ حزين على الطريقة التي ودعت بها الزمالك".