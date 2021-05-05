شكرا لقرائتكم خبر عن عظيمة: رحيل 12 لاعبا وراء تراجع مستوى المقاصة..واستفدت من العمل مع بيسيرو ويول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأهلي قادر على التتويج ببطولة إفريقيا للمرة العاشرةإدارة المقاصة وعدت بحل المشاكل المالية لفريق الكرةهدفي المنافسة على الدوري في الموسم المقبل والمربع الذهبي طموحي هذا الموسم

محمد عظيمة هو أحد المدربين الواعدين في مستقبل التدريب المصري، شق طريقه التدريبي الحافل خارج مصر وخاض العديد من التجارب الناجحة في ألمانيا ولبنان والأردن وعمان، وله تجربة ناجحة مع الأهلي في منصب الرجل الثاني مع أكثر من مدرب مثل عبد العزيز عبد الشفي "زيزو" والبرتغالي جوزيه بيسيرو والهولندي مارتن يول.

لم تقف طموحات عظيمة عند العمل بالتدريب على الخبرات التي استفادها من تواجده بالملاعب أو من خلال الخبرات التي تلقاها من المدربين الذين عمل معهم طوال مسيرته كلاعب ومدرب، بل اتجه إلى تطوير نفسه علمياً بالحصول على أعلى الرخص التدريبية على مستوى العالم، ونجح في الحصول على رخصة محاضر في الاتحاد الألماني لكرة القدم ورخصة "برو ليفل" وهي أعلى رخصة للمدربين المحترفين في العالم.

”الخليج 365” تواصل مع عظيمة بعد تولي مهمة تدريب المقاصة لمعرفة طموحه في قيادة الفريق الفيومي بعد خلافة إيهاب جلال الذي قاد المقاصة لتحقيق نجاحات كثيرة، ورأيه في الفترة التي عمل بها بالأهلي وهل تعرض للظلم من العمل في مرحلة انتقاليه بالقلعة الحمراء؟ وكان معه هذا الحوار:





ما هي طموحاتك مع المقاصة في الموسم الحالي؟المقاصة فريق كبير نجح في إثبات تواجده بالدوري الممتاز في فترة قليلة وطموحي أن أقوده لمقدمة الدوري وإنهاء الموسم الحالي في المربع الذهبي، وهو ما أعمل عليه حاليا.





هل ترى أن المجموعة الحالية بفريق المقاصة تساعدك على تحقيق طموحك؟أرى أن المجموعة الحالية بفريق المقاصة قادرة على تحقيق طموحاتنا في المنافسة على المربع الذهبي، لأن الفريق يضم لاعبين على أعلى مستوى فني، رغم أن الفريق رحل عنه 12 لاعب بنهاية الموسم الماضي وهو ما أحدث هبوط في مستوى الفريق ، ولكن اللاعبين الحاليين لا يقلوا عن اللاعبين الراحلين بل في نفس المستوى وقادرين على تحقيق الهدف المنشود.





وهل القائمة الحالية قادرة على إعادة المقاصة للمنافسة على صدارة الدوري كما حدث منذ فترة؟في الموسم الحالي طموحنا المنافسة على التواجد في المربع الذهبي للدوري، ولكن في الموسم القادم والموسم بعد القادم سيختلف طموحنا في المنافسة على تحقيق المراكز الأولى بجدول المسابقة، ولكن لكل "وقت آذان".





وما الذي ينقص المقاصة لتحقيق طموحاتك في المنافسة على المراكز الأولى؟سندرس النواقص التي نحتاجها في مختلف المراكز بعد نهاية الموسم الحالي من أجل تلبية احتياجاتنا ونعمل على تحسين الأمور الإيجابية الموجودة بالفريق ونحدد الصفقات التي نحتاجها ، على أن نعمل تقييم الوضع بالفريق الفيومي، لتحديد كل ما نحتاجه.





هل هناك مراكز تحتاج للتدعيم بصفوف المقاصة؟من الصعب تحديد هذه المراكز في الوقت الحالي، ولكننا نقيم المرحلة الحالية ونحدد احتياجاتنا وبعدها نبدأ على توفيرها لتدعيم صفوف الفريق وحل النواقص في صفوفنا.





ألم تخشى من وجود أزمة مالية بالمقاصة؟مسئولو المقاصة تحدثوا معي لتولي المهمة وما شجعني على قبول المهمة هو تاريخ المقاصة الكبير ، ورغم وجود بعض المشاكل المالية إلا أن الإدارة تعمل على حلها ووعدوني بإنهاء هذه المشاكل في أقرب وقت ، وبالفعل بدأوا في العمل على حل هذه المشكلة.





ما تقييمك لفترة عملك بالأهلي؟عملت مع كابتن عبد العزيز عبد الشافي وجوزيه بيسيرو ومارتن يول وكلهم قيمة فنية كبيرة واستفدت منهم كثيرا وكانوا على مستوى عالي من الكفاءة الفنية.





هل ترى أنك ظلمت بالأهلي كونك عملت في مرحلة انتقالية بالأهلي من إحلال وتجديد؟ليس كذلك ولكن هدفي خدمت النادي الأهلي في أي وقت كوني أحد أبنائه وعلينا أن نلبي النداء في أي وقت دون النظر للفترة التي نعمل فيها، لأن هذا دورنا تجاه نادينا.





هل تتمنى العودة للأهلي قريبا؟بالتأكيد طموحي العودة للأهلي في المستقبل، لأنه بيتي ولا أتأخر عن خدمة النادي الذي تربيت فيه، وأتمنى له التوفيق دائما.





كيف ترى الأهلي في الموسم الحالي خاصة في إفريقيا؟أتمنى له التوفيق في مشواره الإفريقي ويحقق لقب النسخة الحالية من دوي الأبطال، فهو قادر على ذلك ولديه اللاعبين القادرين على تحقيق طموحات جماهير القلعة الحمراء وكذلك لديه جهاز فني كفء وأتمنى أن يفرح الأهلي جمهوره والجماهير المصرية بشكل عام ويحقق لقب البطولة الإفريقية ، بخلاف أنه النادي المصري الوحيد حاليا الذي ينافس في دوري الأبطال بعد توديع الزمالك، والذي كنت أتمنى استمرار مشواره في البطولة القارية.





هل ترى أن مهمة خلافة إيهاب جلال بالمقاصة تمثل عب ثقيل عليك؟لا يوجد عبء لأنه دائما ما نتحمل المسئولية ، ولكن ما في الأمر أنه يحملني المسئولية لأنني أتولى تدريب فريق له تاريخ كبير في المنافسة على المراكز الأولى ولا يرضى إلا بالتواجد في المراكز الأولى.





وكيف ترى المقارنة بينك وبين إيهاب جلال الذي سبقك في تدريب المقاصة؟لكل مدرب منا فلفسته الخاصة في التدريب وأسلوبه المختلف في العمل ، وإيهاب جلال مدرب كبير وحقق نجاحات كثيرة مع المقاصة وله بصمة مضيئة مع المقاصة، وأتمنى له التوفيق في مهمته الحالية مع الإسماعيلي.





أي المدارس التدريبية تفضل ومن المدرب الذي تحب أسلوبه في التدريب؟أميل للمدرسة الألمانية، كونها المدرسة المفضلة لدي في التدريب والإدارة، وبالنسبة للمدرب العالمي المفضل فلا يوجد مدرب بعينه، ولكن كل المدربين على مستوى علي وأحترمهم جميعها وكلهم مميزين.