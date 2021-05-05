شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لرمضان صبحى لتحديد موقفه الأخير من مواجهة وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع رمضان صبحى لاعب بيراميدز، لاختبار طبى على هامش المران الجماعى الذى سياقم مساء اليوم، على ملعب الدفاع الجوى فى إطار الاستعداد لمواجهة وادى دجلة، فى المباراة المقرر لها مساء غدًا الخميس، ضمن منافسات الأسبوع العشرين من عمر مسابقة الدورى.

ويُحدد الأختبار الطبى موقف رمضان صبحى من الدخول فى قائمة فريقه لمواجهة غزلان دجلة، وذلك بعدما تعرض اللاعب لكدمة شديدة في حدقة العين، إثر اصطدامه بلاعب الزمالك أشرف بن شرقي خلال مواجهة الزمالك الأخيرة، في الدوري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وحصل رمضان صبحى على راحة سلبية منذ مواجهة الزمالك التى أقيمت الأحد الماضى، وتلقى اللاعب العلاج الذى حدده طبيب العيون، على أن يُحدد الأختبار الطبى موقفه النهائى من مواجهة دجلة، وإن كان من الصعب دخول اللاعب القائمة.

يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 7 مباريات، وتعادل فى 10 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 26 هدفا وسكنت شباكه 18 هدفا، فيما يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة، بعجما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 3 وتعادل فى 7، وخسر 9.