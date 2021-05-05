شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. لاعبو الأهلى يتوجهون الى الإسكندرية أستعدادا لملاقة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت بعثة فريق الأهلى إلى مدينة الإسكندرية استعدادا لملاقاة الاتحاد السكندرى في بطولة الدورى المصرى الممتاز، ونشرت الصفحة الرسمية للنادى الأحمر صور تحرك البعثة.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أعلن قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها التاسعة والنصف مساء غدٍ الخميس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ،وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا .































