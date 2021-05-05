اخبار الرياضه

صور .. لاعبو الأهلى يتوجهون الى الإسكندرية أستعدادا لملاقة الاتحاد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/15
  • 2/15
  • 3/15
  • 4/15
  • 5/15
  • 6/15
  • 7/15
  • 8/15
  • 9/15
  • 10/15
  • 11/15
  • 12/15
  • 13/15
  • 14/15
  • 15/15

شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. لاعبو الأهلى يتوجهون الى الإسكندرية أستعدادا لملاقة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت بعثة فريق الأهلى إلى مدينة الإسكندرية استعدادا لملاقاة الاتحاد السكندرى في بطولة الدورى المصرى الممتاز، ونشرت الصفحة الرسمية للنادى الأحمر صور تحرك البعثة.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أعلن قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها التاسعة والنصف مساء غدٍ الخميس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ،وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا . 

Capture
 

 

 

182812338_5745727178803086_17750477393515972_n

 

 

 

 

 

 

182950324_5745721192137018_4182954428096729206_n

 

 

 

 

 

 

182995360_5745726938803110_2531350631108854132_n
 

 

 

182868105_5745726942136443_6538503481548430317_n

 

 

 

 

 

 

 

182907510_5745727538803050_8849009369605983267_n

 

 

 

 

 

 

 

 

180965059_5745727382136399_258037043212250059_n

 

 

 

 

 

 

 

182933828_5745721432136994_2761794479396429979_n (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182747916_5745727512136386_36696359107034792_n
 

 

 

182647533_5745721422136995_8128136556329912101_n
 

 

 

 

 

182248694_5745727115469759_5318990033715365723_n
 

 

 

 

 

 

182980293_5745727362136401_702165762782880654_n
 

 

 

 

 

 

 

182359024_5745727722136365_3301746531218636603_n
 

 

 

 

 

183029605_5745721188803685_1339244281367752679_n
 

 

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا