شكرا لقرائتكم خبر عن شريف كمال يمثل مصر فى كونجرس الدولى للهوكي الأون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يمثل شريف كمال رئيس الإتحاد المصرى للهوكي صوت مصر فى كونجرس الإتحاد الدولى للعبة المقرر إنعقاده يوم 22 مايو الجارى عن طريق الأون لاين .

ومن جانبه أكد كمال فى تصريح لليوم السابع عن أن هذا الكونجرس كان من المقرر إنعقاده فى الهند فى نفس اليوم إلا أنه تقرر أن يقام عن طريق الأون لاين بسبب جائحة فيروس كورونا .

و أشار كمال إلى أن أعضاء الإتحاد الدولى للهوكي يصل عددهم إلى 103 دولة لإنتخاب رئيس جديد حيث مرشح على المنصب الرئيس الحالى الهندى بترا و معه البلجيكى مارك .

ومن ناحية أخرى أكد كمال على إلتزام الإتحاد بكافة الإجراءات الإحترازية الخاصة بالمنافسات و المعسكرات فى ظل عودة منتخب الشباب إلى المعسكر مرة أخرى عقب إنتهاء شهر رمضان إستعدادا لبطولة أفريقيا المقرر لها شهر أغسطس المقبل و المؤهلة إلى بطولة العالم .

كما أكد كمال على إرسال وزارة الشباب و الرياضة تنبيه على الإتحاد بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية و عدم حضور الجماهير للمنافسات .