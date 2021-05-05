شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى لـ "محمود متولى" : Welcome back والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر تغريدة دعم للمدافع محمود متولى عقب العودة من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية و جاء التعليق كالتالى " Welcome back " .

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أعلن قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها التاسعة والنصف مساء غدٍ الخميس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ،وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا .



