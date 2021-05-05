شكرا لقرائتكم خبر عن "تدعى لمين يا كابتن".. تامر بجاتو: أتمنى لشريف أن يكون رأس حربة مصر لسنوات طويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "تدعى لمين يا كابتن".. فقرة يومية يقدمها موقع الخليج 365 خلال أيام شهر رمضان الكريم من خلال التواصل مع نجوم كرة القدم لمعرفة الدعوات التى يتمنون استجابتها فى الكرة المصرية وملاعبها أو ما يرجونه للاعبين من الجيل الحالي أو زملائهم السابقين في الملاعب.

دعوة اليوم الثالث والعشرون من شهر رمضان كانت من نصيب محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى والذى يعتلى صدارى ترتيب هدافى الدورى المصري برصيد 9 أهداف.

ودعا تامر بجاتو نجم الأهلى والمنصورة الأسبق لشريف قائلا:" أتمني لمحمد شريف ان يكون رأس حربة مصر لسنين طويلة و يركز و يكمل لانه عنده إمكانيات كبيرة لان رأس الحربة الموهوب بقا عملة نادرة و كان أخر رأس حربة حقيقي عماد متعب ومحمد شريف ليه مستقبل كبير ان شاء الله" .