شكرا لقرائتكم خبر عن "تدعى لمين يا كابتن".. تامر بجاتو: أتمنى لشريف أن يكون رأس حربة مصر لسنوات طويلة والان مع تفاصيل الخبر
دعوة اليوم الثالث والعشرون من شهر رمضان كانت من نصيب محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى والذى يعتلى صدارى ترتيب هدافى الدورى المصري برصيد 9 أهداف.
ودعا تامر بجاتو نجم الأهلى والمنصورة الأسبق لشريف قائلا:" أتمني لمحمد شريف ان يكون رأس حربة مصر لسنين طويلة و يركز و يكمل لانه عنده إمكانيات كبيرة لان رأس الحربة الموهوب بقا عملة نادرة و كان أخر رأس حربة حقيقي عماد متعب ومحمد شريف ليه مستقبل كبير ان شاء الله" .
وفى سياق متصل وجه حلمى طولان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى رسالة إلى محمد شريف مهاجم الأهلى بعد عدم انتظام مشاركة اللاعب بصفة أساسية فى تشكيل موسيمانى المدير الفنى للأحمر خلال الفترة الأخيرة.
وقال طولان خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": محمد شريف مهاجم جيد وقمت بتغيير مركزه من الجناح للمهاجم ويمتلك مميزات عالية جدا وانتقل للمنتخب عن طريق إنبى كما حصل على المركز الثانى فى ترتيب هدافى الدورى ويمتاز "بالفنش" العالى أمام المرمى".
تابع المدير الفنى لإنبي:" المطلوب من محمد شريف الصبر وما يتقمصش لأن النادى الأهلى كبير ويلعب فى بطولات كثيرة ويوم ما سيحصل على فرصته بالشكل الأمثل ويجب عليه استغلالها".