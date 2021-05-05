شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي داعما لاعبه: "مستنيينك يا نيدفيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصحة الرسمية للنادي الأهلي على دعم كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأحمر من أجل عودته مرة أخرى للمباريات بعد الغياب الطويل بسبب الاصابات التي لازمته لفترة طويلة.

ونشرت صحة النادي الأهلي عبر الحساب الرسمي على «تويتر» فيديو لكريم نيدفيد الغائب منذ أكثر من عامين ، ووضع هشتاج “مستنيينك يا نيدفيد”. وكتب الحساب الرسمي معلقًا على الفيديو ” وقت ما بنحتاجك كنا دايماً بنلاقيك و النهاردة انت اللي محتاجنا و هتلاقينا في ضهرك” .

وبدأ نيدفيد العودة بشكل تدريجي لتدريبات الفريق وأصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات لكن الأمر أصبح في يد الجهاز الفني.