رابطة بريميرليج تعلن موعد قمة مانشستر يونايتد وليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء، موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول والتي تأتي ضمن الجولة الـ34 من منافسات الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ومن المقرر أن تقام موقعة مانشستر يونايتد وليفربول في 13 من الشهر الجاري والموافق يوم الخميس، حيث ستقام الموقعة على ملعب "أولد ترافورد".

وكان من المفترض أن تقام قمة يونايتد وليفربول يوم الأحد الماضي قبل أن تتأجل المباراة بسبب دخول بعض من جماهير يونايتد لملعب "أولد ترافورد" اعتراضًا على سياسة الإدارة والتي كان آخرها الرغبة في دخول مسابقة دوري السوبر الأوروبي "سوبر ليج".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، في المقابل يأتي ليفربول بالترتيب السابع برصيد 54 نقطة.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي في احتياج للحصول على ثلاث نقاط أو خسارة غريمه وجاره اللدود مانشستر يونايتد من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.