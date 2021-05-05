المساهمة الرابعة.. كوكا يصنع في تعادل أولمبياكوس أمام أريس سالونيكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

ساهم المحترف المصري أحمد حسن "كوكا" مهاجم فريق أولمبياكوس في تعادل فريقه ضد أريس سالونيكا بهدف لكل جانب في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري السوبر اليوناني.

فريق أريس سالونيكا تقدم مبكرًا عن طريق لاعبه ديميتريوس مانوس في الدقيقة 14، إلا أن "كوكا" تمكن من صناعة هدف التعادل لفريقه أولمبياكوس في الدقيقة 82 والذي جاء عن طريق كونستانتينوس فورتونيس.

موسم (2020 - 2021) يعتبر لافتًا على المستوى التهديفي لـ"كوكا" حيث استطاع الأخير أن يسجل 15 هدفًا في 34 مباراة بجميع المسابقات إلى جانب صناعته أربعة أهداف حاسمة.

وكان أولمبياكوس حسم بطولة الدوري اليوناني بفارق مريح من حيث النقاط حيث يمتلك رفاق "كوكا" 82 نقطة مقابل 58 نقطة لصالح باوك.

ومن المقرر أن يشارك أولمبياكوس في الموسم المقبل بالدور التمهيدي بمسابقة دوري أبطال أوروبا والمؤهل لمرحلة المجموعات.