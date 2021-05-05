الكشف عن حجم إصابات ثنائي صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

كشف مانكوبا منجكيثى المدير الفني لفريق صنداونز الجنوب أفريقي عن حجم الإصابات التي تعرضت لها عناصر فريقه اليوم.

وتمكن صنداونز من تحقيق الفوز على فريق ماريتزبورغ يونايتد بهدفين دون رد في لقاء مؤجل من الأسبوع السادس عشر بمسابقة الدوري الجنوب أفريقي.

وشهدت المباراة تعرض الثنائي ثيمبا زواني وزميله سفيليل مكوليس للإصابة اضطر معها الثنائي لمغادرة أرضية الملعب.

ومن جانبه قال مانكوبا المدير الفني للفريق في تصريحات لتلفزيون سوبر سبورت عقب المباراة : "بشأن الإصابات، الطبيب أخبرني أن زواني قد يحتاج من أسبوع إلى 10 أيام من أجل العودة."

وأضاف "مكوليس إصابته ليست بالخطيرة لكن أتمنى أن يعود سريعًا، بناءً على التشخيص المبدئي لا يمكن معرفة ما قد يحدث."

وكانت قرعة دوري أبطال أفريقيا قد أوقعت صنداونز في طريق الأهلي حامل لقب دوري الأبطال بالدور ربع النهائي على أن تكون مواجهات الذهاب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 مايو المقبل، على أن يكون لقاء العودة في جنوب إفريقيا أحد أيام 21 أو 22 أو 23 من الشهر ذاته.