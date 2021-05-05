الميركاتو الصيفي 2021 | فيورنتينا يُفعل خيار شراء إيجور جوليو

قررت إدارة نادي فيورنتينا افتتاح الميركاتو الصيفي 2021 بتفعيل خيار شراء قلب الدفاع البرازيلي “إيجور جوليو” من نادي سبال قبل انتهاء فترة السماح، حيث سينتهي عقد إعارته في يوليو 2021.

وأنفق فريق ملعب أرتيميو فرانكي مبلغ خمسة ملايين يورو من أجل التعاقد مع إيجور الذي يُجيد كذلك في مركز الظهير والجناح الأيسر بالاضافة إلى دوره الرئيسي كقلب مدافع.

وقدم إيجور جوليو مستوى متميز في دفاع فيورنتينا خلال 18 مباراة لعبها في الدوري الايطالي بموسم 2021/2020، وثلاث مباريات في كأس إيطاليا (كوبا ايطاليا)، لكن ما عاب عليه هو كثرة حصوله على البطاقات الصفراء والتي تسبب تراكمها في إيقافه حتى يوم 9 مايو الجاري.

وكان إيجور قد إلتحق بصفوف فيورنتينا على سبيل الإعارة من سبال في يناير 2020 لمدة موسم ونصف مقابل 1.4 مليون يورو، واستطاع إثبات نفسه كأحد أبرز المدافعين في السيري آ على مدار 15 شهرًا، ليحصل على عقد دائم.

وسبق للاعب صاحب الـ 23 عامًا الاحتراف بين صفوف أربعة أندية نمساوية هم “ريد بول سالزبورج وفولفسبيرجير وأوستريا فيينا وليفيرينج”.

ونشأ إيجور جوليو دوس سانتوس دي باولو في أكاديمية نادي ريد بول برازيل، ومنه انتقل بالمجان إلى نادي ليفيرينج النمساوي عام 2016 ومن ثم رحل إلى ريد بول سالزبورج بحوالي 400 ألف يورو.