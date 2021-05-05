بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والفيصلي في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والفيصلي فى الدوري السعودي، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 5 مايو 2021، لحساب الجولة 26، والتي يستضيفها ملعب مرسول بارك بمدينة الرياض.

وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم إعادة جدولة مباراة النصر والفيصلي من تاريخ 16 أبريل الماضي إلى تاريخ 5 مايو 2021 بسبب انشغال النصر بمباريات دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

وتمكن النصر من انتزاع بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا بعد منافسة نارية مع السد القطري وفولاذ خوزستان الإيراني والوحدات الأردني.

ولم يخسر النصر سوى مرة واحدة أمام الوحدات الأردني في الجولة الخامسة، ما صَعب عليه المأمورية في الجولة الأخيرة التي شهدت فوزه على السد بهدفين لهدف.

وسيبحث النصر عن الفوز أمام الفيصلي في مباراة الليلة، من أجل تحسين وضعيته في جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث يحتل المرتبة السابعة برصيد 36 نقطة من 25 مباراة، بفارق 5 نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل، والذي يحتله حاليًا فريق التعاون من 26 مباراة.

أما الفيصلي فلا يزال يُصارع على النجاة من الهبوط، بعدما تراجع للمركز ال12 بسبب ثلاث خسائر في الجولات الخمس الماضية، ليصبح على بُعد 5 نقاط فقط من مراكز الهبوط.

ولدى النصر رغبة جامحة في رد اعتباره أمام الفيصلي الذي تسبب في تدمير موسم الفريق عن طريق إقصاءه من منافسات كأس ملك السعودية مطلع شهر أبريل الماضي.

وفاز الفيصلي في تلك المباراة على النصر بهدف دون رد سجله “تافاريس” في الدقيقة 81 من ركلة جزاء، علمًا بأن الفيصلي لعب لمدة 90 دقيقة بـ 10 لاعبين بعد طرد لاعبه “روسي” في الدقائق العشر الأولى من اللقاء.

وترجع آخر مواجهة جمعت الفيصلي والنصر في الدوري المحلي إلى تاريخ 31 ديسمبر 2020 وانتهت بفوز النصر 2/3، وسجل ثلاثية النصر آنذاك نور الدين أمرابط وسلطان الغنام والغامدي.

بث مباشر النصر والفيصلي

تنطلق مباراة النصر والفيصلي، المؤجلة منذ 20 يومًا، مساء اليوم الاربعاء في تمام الساعة 18:40 بتوقيت جرينيتش، 21:40 بتوقيت السعودية، 20:40 بتوقيت مصر، على ملعب مرسول بارك.

وينقل بث مباشر مباراة النصر والفيصلي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان اليوم الاربعاء الخامس من مايو، على القناة الرياضية السعودية HD1 بصوت المعلق الرياضي السعودي جعفر الصليح.

النصر ( – ) الفيصلي

الدوري السعودي (الجولة 26)

ملعب مرسول بارك