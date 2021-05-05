الامارات | راشد بن حميد: مهرجان حافل لنهائي كأس رئيس الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد: مهرجان حافل لنهائي كأس رئيس الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم عن تنظيم الاتحاد لحملة ترويجية لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، الذي سيجمع بين شباب الأهلي والنصر في ستاد هزاع بن زايد يوم 16 مايو الجاري ،وقال إن المباراة النهائية واحتفالية تتويج البطل ستقام في إطار مهرجان حافل بالمفاجآت السارة لجمهور الإمارات، مؤكداً أن البطولة الغالية التي تحمل إسم صاحب السمو رئيس الدولة هي مسك ختام الموسم، وماكانت لتمر هكذا من دون الاحتفال بها وتخليدها في ذاكرة كل من يحضرها أويتابعها من داخل الإمارات وخارجها.

وثمن رئيس اتحاد الكرة الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة بشكل عام، ولكرة القدم بوجه خاص ،وتقدم بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد الكرة على دعم سموه المتواصل وتوجيهاته السديدة، التي تؤكد على ضرورة مواصلة تطوير الكرة والمنظومة في دولة الإمارات، وتقدم بالشكر كذلك إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على دعم سموه ومتابعته لكرة الإمارات.

وتابع الشيخ راشد بن حميد النعيمي بقوله: كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم مناسبة نعتز ونفتخر بها جميعاً في الأسرة الرياضية الإماراتية بوصفها المسابقة الأغلى، التي تحظى باهتمام إعلامي كبير على الصعيدين المحلي والخارجي، وبمتابعة جماهيرية كبيرة، حيث تعمل الفرق وتسعى بكل قوتها للظفر بها، والنسخة الحالية من البطولة تحمل معها قيمة مضافة لكونها تقام في عام الخمسين,اليوبيل الذهبي للدولة ،كما أنها تختتم موسماً من أفضل المواسم التي شهدتها كرة الإمارات ،بفضل التعاون الناجح بين الاتحاد والرابطة والأندية ،وذلك على الرغم من الظروف الاستثنائية الصعبة التي يعاني منها العالم كله جراء انتشار وباء "كوفيد -19".

وأشار إلى أن الاتحاد يسعى إلى إنجاح نهائي كأس رئيس الدولة المرتقب بين شباب الأهلي والنصر، من خلال الحشد الإعلامي وإطلاق برامج وفعاليات تثري الحدث من خلال الحملة التي ستبدأ من اليوم وحتى موعد المباراة ، لتجعل منها احتفالية فنية وتنظيمية على أعلى مستوى.

وأعرب الشيخ راشد بن حميد عن سعادته لعودة الجماهير إلى المدرجات في نهائي الكأس الغالية وقال إن القرار ثمرة جهود مؤسسات كثيرة بالدولة تعاونت في مواجهة الجائحة ،وبخاصة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث التي واصلت العمل ليل نهار لتحويل هذا التحدي الذي واجه العالم إلى قصة نجاح إماراتية ،وأكد تقته في التزام كل عناصر اللعبة والجمهور بالتدابير والإجراءات الإحترازية الموضوعة للمباراة ، وأن ذلك سوف يكون مقدمة للسماح بحضور الجماهير في مباريات منتخبنا بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات أمم آسيا 2023 في شهر يونيو المقبل بدبي.

وتنطلق الحملة الترويجية اعتباراً من يوم غد وتستمر حتى موعد المباراة النهائية ، حيث تتضمن برامج ومسابقات جماهيرية عبر وسائل الإعلام ومواقع ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة للاتحاد ، وتغطية صحفية ستشمل الاخبار والتقارير والتحقيقات والحوارات الصحفية باللغتين العربية والانجليزية بالإضافة الى الاحصائيات والارقام والتحليلات الفنية لأداء طرفي المباراة النهائية شباب الاهلي والنصر.

ويشارك في هذه الحملة العديد من الشخصيات العامة والرياضية من مختلف الاجيال على مستوى صناع القرار واللاعبين ونجوم الزمن الجميل للكرة الاماراتية ممن نالوا شرف الفوز باللقب الغالي.

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