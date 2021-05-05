الامارات | الحارس الألماني السابق ليمان يخسر منصبه في هيرتا برلين بسبب رسالة عنصرية

شكرا لقرائتكم خبر عن الحارس الألماني السابق ليمان يخسر منصبه في هيرتا برلين بسبب رسالة عنصرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر ينز ليمان حارس مرمى المنتخب الألماني الأول لكرة القدم سابقا مكانه في المجلس الإشرافي لنادي هيرتا برلين بسبب رسالة نصية عنصرية. وقال متحدث رسمي باسم مستثمر شالكه لارس فيندهورست اليوم الأربعاء إن ليمان لن يصبح بعد الآن مستشارا للشركة، منصب أعطاه حق التواجد في مجلس النادي الألماني.

وتم تعيين ليمان من قبل شركة فيندهورست، ومن ثم في مجلس النادي بدلا من يورجن كلينسمان، المدير الفني السابق للفريق قبل عام. ونشر دينيس أوجو، لاعب ألمانيا السابق، وناقد حالي في شبكة "سكاي"، في وقت سابق رسالة تلقاها من ليمان عبر تطبيق "واتس اب" على إنستجرام، حيث سأل فيها ليمان "هل دينيس هو الشخص الأسود الذي اخترته ويمكنه أن يفي بالحصة؟"

واعتذر ليمان على الرسالة على "تويتر" ولكن كان الضرر قد وقع، كما رحب هيرتا أيضا بعدم تواجده في مجلس إدارة النادي. وقال رئيس النادي فيرنر جاجينباور :"ينأى نادي هيرتا بنفسه من أي شكل من أشكال العنصرية. مثل هذه التصريحات لا تتوافق بأي حال من الأحوال مع القيم التي يدعمها هيرتا وينشط من أجلها".

ورحب بال دارداي المدير الفني لهيرتا برلين بالقرار معتبرا إياه جيد جدا وإيجابي جدا، فيما أعلنت قناتا "سكاي" و"سبورت 1" عن عدم استضافة ليمان في برامجها مجددا. وقال جيمي هارتويج سفير الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان: "من غير المفهوم بالنسبة لي أن يتحدث حارس مرمى بارز مثل ينس ليمان عن مثل تلك الأمور".

وأضاف: "ليست اللغة وحدها هي المرعبة، لكن التفكير فيما وراءها كذلك". وأوضح هارتويج أن التعامل السريع لهيرتا برلين مع الأمر كان مطلوبا، كما أضاف: "الاتحاد الألماني والاندية فعلا الكثير ضد العنصرية، لكن للأسف لازال هناك طريق طويل لنقطعه لإحداث تغيير في أذهان بعض الناس".

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