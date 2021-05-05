شكرا لقرائتكم خبر عن محمود صالح: رمضان صبحي تأثر فنيًا بعد رحيله عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق محمود صالح لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، على قرار رمضان صبحي بالرحيل عن الأهلي الفترة الماضية.

وقال محمود صالح في تصريحات تليفزيونية، إنه لو كان مكان رمضان صبحي سيفضل البقاء في الأهلي، بالرغم من الماديات الكبيرة التي اتعرضت من جانب بيراميدز«.

وأضاف:«رمضان صبحي تأثر فنيا بعد رحيله عن الأهلي، تواجده سيضمن مكانه في التشكيل الاساسي للمنتخب المصري».

وواصل: «انا رحيل عبدالله السعيد اثر على الاهلي بشكل ملحوظ في فترة كبيرة بعد رحيله».

واوضح: «ان رحيل احمد فتحي لن يؤثر على الاعلي بسبب كبر سنه، ووجود بديل قوي مثل محمد هاني».