شكرا لقرائتكم خبر عن أجايي ومعلول وسعد سمير خارج حسابات الأهلي في القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد غياب على معلول وجونيور أجاي وسعد سمير ثلاثي الأهلي عن مواجهة الزمالك المقبلة، المقرر لها الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الممتاز.

وأبلغ طبيب الفريق الدكتور أحمد أبوعبلة رسالة إلى موسيماني، خلال الساعات الماية، صعوبة لحاق على معلول وجونيور أجاي وسعد سمير بمباراة القمة 122، بسبب الإصابة.

وطلب بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي من الجهاز المعاون تجهيز بدائل لثلاثي الفريق على معلول وجونيور أجاي وسعد سمير للمشاركة في مباراة القمة أمام الغريم التقليدي الزمالك يوم الاثنين المقبل.

وكانت مباراة القمة الماضية بين الأهلي والزمالك انتهت لصالح الفريق الأحمر بهدفين لهدف في بطولة الدوري الممتاز.