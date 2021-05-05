شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي: محمود طاهر قادر على رئاسة اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمود صالح لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن محمود طاهر رئيس الأهلي السابق قادر على تولي رئاسة اتحاد الكرة.

وأضاف صالح في تصريحات تليفزيونية، أن محمود طاهر يصلح لقيادة رئاسة الاتحاد المصري في الفنرة المقبلة، خاصة وانه يمتلك خبره كبيرة في المجال الإداري.

وتابع:«طاهر ابو زيد ايضا من العناصر الجيدة في الوسط الرياضي القادر على تولي رئاسة اتحاد الكرة».

وعن افضل مدافع في الدوري، قال، محمود الونش وايمن اشرف افضل مدافعين في مصر في الوقت الحالي«.

وواصل: «محمد شريف افضل مهاجم في مصر في الوقت الحالى، ولكن اتمنى الاستمرار في الفترة المقبلة».